Автором новой рекламной кампании Santoni сезона весна-лето 2017 вновь стал Оливье Зам, сообщается в пресс-релизе компании.

Французский арт-директор и фотограф черпал вдохновение в мире кинематографа. В главной роли — Маурицио Каттелан, «идеально воплощающий стиль марки Santoni». В кадре — известный современный итальянский художник на фоне стройных женских ног, обутых в модели Santoni из новой коллекции. Перед зрителем шесть имиджей, выполненных в пастельной цветовой гамме.

«Для меня было большой честью работать с таким известным итальянским художником как Маурицио Каттелан, который стал лицом новой рекламной кампании Santoni Весна-Лето 2017, - комментирует Оливье Зам. - Маурицио — элегантный мужчина, который любит стиль и моду. Кроме того, он настоящий актер. Источником вдохновения нового проекта стали кинопостеры 1960-х-70-х годов к фильмам «Выпускник» с Дастином Хоффманом в главной роли и картине Франсуа Триффо «Мужчина, который любил женщин». Маурицио Каттелан выбирает обувь Santoni и в повседневной жизни. Наш выбор был очевиден».

Santoni — итальянская компания по производству обуви и аксессуаров ручной работы класса «люкс». Это семейный бизнес, которым сейчас руководит уже второе поколение итальянского семейства Сантони. Андреа Сантони основал компанию в 1975 году со своей супругой Розой. Компания на сегодняшний день помимо обуви производит сумки, кошельки, ремни и другие изделия.

Фотографии предоставлены компанией.