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Бренд Santoni и арт-журнал Toilet Paper презентовали совместную капсульную коллекцию в Милане

07.04.2017  23:11

Коллаборация Santoni и Toilet Paper была представлена 6 апреля в рамках Миланской недели дизайна Salone del Mobile, сообщается в пресс-релизе компании.

Культовая модель Santoni Icon Clean в белом цвете стала холстом для сюрреалистических принтов от создателей Toilet Paper. В результате получилась красочная модель унисекс в стиле поп-арт с изображением змей из Эдемского сада.

В новой лимитированной серии «мода и современное искусство сливаются воедино».

Santoni — итальянская компания по производству обуви и аксессуаров ручной работы класса «люкс». Это семейный бизнес, которым сейчас руководит уже второе поколение итальянского семейства Сантони. Андреа Сантони основал компанию в 1975 году со своей супругой Розой. Компания на сегодняшний день помимо обуви производит сумки, кошельки, ремни и другие изделия.

Фотографии предоставлены компанией.

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