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Бренд Santoni и арт-журнал Toilet Paper создали совместную капсульную коллекцию
04.04.2017 00:00
Коллаборация Santoni и Toilet Paper будет представлена в рамках Миланской недели дизайна Salone del Mobile в апреле 2017 года, сообщается в пресс-релизе компании.
Культовая модель Santoni Icon Clean в белом цвете стала холстом для сюрреалистических принтов от создателей Toilet Paper — фотографов Маурицио Каттелана и Пьерпаоло Феррари. В результате получилась красочная модель унисекс в стиле поп-арт с изображением змей из Эдемского сада.
Кроссовки cо змеиным принтом впервые будут презентованы 6 апреля во время коктейля в бутике Santoni по адресу Via Montenapoleone, 6.
Santoni — итальянская компания по производству обуви и аксессуаров ручной работы класса «люкс». Это семейный бизнес, которым сейчас руководит уже второе поколение итальянского семейства Сантони. Андреа Сантони основал компанию в 1975 году со своей супругой Розой. Компания на сегодняшний день помимо обуви производит сумки, кошельки, ремни и другие изделия.
Фотографии предоставлены компанией.
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