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Бренд Santoni представил новую женскую коллекцию

02.03.2017  23:24

В новой весенне-летней коллекции сочетание мужских и женских элементов, характерное для модного обувного дома Santoni, вновь выходит на первый план, сообщается в пресс-релизе компании.

В коллекции преобладают марокканские настроения: тактильные плетения, ткани, и инкрустации. Модельный ряд включает: замшевые сандалии или комфортные тапочки, босоножки на танкетке расшиты бисером; классические ботинки из питона украшены разноцветным принтом. Каблуки на туфлях и брогах украшены резьбой в изысканном мавританской стиле. Босоножки и лоферы дополняют кисточки, расшитые монистами — монетами, бусинами, цепочками.

Цветовая палитра варьируется от изумрудного, канареечного, шоколадного до ультрафиолетового и кирпичного. В коллекции использованы различные материалы: питон, замша, телячья кожа.

Santoni — итальянская компания по производству обуви и аксессуаров ручной работы класса «люкс». Это семейный бизнес, которым сейчас руководит уже второе поколение итальянского семейства Сантони. Андреа Сантони основал компанию в 1975 году со своей супругой Розой. Компания на сегодняшний день помимо обуви производит сумки, кошельки, ремни и другие изделия.

Фотографии предоставлены компанией.

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