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Бренд Santoni презентовал мужскую коллекцию сезона осень-зима 2017/2018 в Милане

30.01.2017  10:26

При создании новой мужской коллекции дизайнеры итальянской обувной марки Santoni вдохновлялись «динамичной жизнью города», сообщается в пресс-релизе компании.

Презентация Santoni сопровождалась иммерсивным перфомансом итальянского критика моды Анджело Флаккавенто. На приглашениях была изображена работа художника Антонио Пипполини.

Идея перфоманса: «в потоке быстротечных модных тенденций Santoni сохраняют верность сдержанной элегантности и представляют вневременные коллекции».

Среди гостей вечера — Йоханнес Хьюбл, муж популярной it-girl Оливии Палермо, Карла Отто — владелица одного из самых крупных pr-агентств в мире, модный блогер Эстер Куэк и многие другие.

Новая коллекция Santoni, вдохновленная динамичной жизнью города, гармонично сочетает классику и спорт. Цветовая палитра варьируется от чернильного, шоколадного до бургунди и синего с карамельными вкраплениями.

Santoni — итальянская компания по производству обуви и аксессуаров ручной работы класса «люкс». Это семейный бизнес, которым сейчас руководит уже второе поколение итальянского семейства Сантони. Андреа Сантони основал компанию в 1975 году со своей супругой Розой. Компания на сегодняшний день помимо обуви производит сумки, кошельки, ремни и другие изделия.

Фотографии предоставлены компанией.

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