При создании новой весенне-летней коллекции аксессуаров дизайнеры Santoni вдохновлялись морской тематикой, сообщается в пресс-релизе компании.

Центральными моделями линейки стали сумка-ведро, украшенная кисточками и бахромой, а также элегантные мюли. Для аксессуаров характерен насыщенный морской цвет, кристально-голубой оттенок волны.

Santoni — итальянская компания по производству обуви и аксессуаров ручной работы класса «люкс». Это семейный бизнес, которым сейчас руководит уже второе поколение итальянского семейства Сантони. Андреа Сантони основал компанию в 1975 году со своей супругой Розой. Компания на сегодняшний день помимо обуви производит сумки, кошельки, ремни и другие изделия.

Фотографии предоставлены компанией.