Известная модель Santoni с двойной металлической пряжкой доступна онлайн на сайте santonishoes.com, сообщается в пресс-релизе компании.

В разделе My Santoni Colours предоставляется возможность создания разнообразных вариаций монков. На сайте доступно более 300 возможных комбинаций. Дополнительным элементом персонализации обуви Santoni является возможность нанесения инициалов, личной подписи. Заказ оформляется в 3 шага. Срок изготовления и доставки – 4 недели.

Santoni — итальянская компания по производству обуви и аксессуаров ручной работы класса «люкс». Это семейный бизнес, которым сейчас руководит уже второе поколение итальянского семейства Сантони. Андреа Сантони основал компанию в 1975 году со своей супругой Розой. Компания на сегодняшний день помимо обуви производит сумки, кошельки, ремни и другие изделия.

Фотография предоставлена компанией.