Монобрендовый бутик бижутерии и аксессуаров Selena площадью 31,5 кв. м. открылся на втором этаже «Афимолл Сити», сообщает пресс-служба ТРЦ.

Торговая марка Selena известна на российском рынке более 25 лет, магазины бренда открыты в 14 регионах РФ, в том числе 7 собственных – в Москве и Санкт-Петербурге, партнерская сеть представлена в 367 городах.

В бутике Selena предлагают женскую бижутерию, солнцезащитные очки под собственным брендом, аксессуары для волос, ремни, перчатки, головные уборы, платки и палантины, зонты. Ценовой сегмент – средний, средний плюс и премиум.

Такие коллекции, как Pietra di Passione, Vista Mara, Borgia, Enigma, Tesoro Mio, Philippe Ferrandis, Beatrice, Madreperla, Diamond поступают из Италии, Испании и Кореи. Некоторые линии бренд уже несколько лет выпускает в России на собственном производстве – «Роман с камнем», «Царица», Insight, Fashion Gem. Все украшения гипоаллергенны.

Большинство коллекций в бутиках Selena представлены на территории России эксклюзивно. Регулярное обновление моделей, до шести раз в сезон, и широкий ассортимент (свыше 3500 артикулов) позволяют покупательницам дополнить свой образ украшениями в любом стиле – классическом, этническом и модном стиле «бохо», fashion и «гламур».

«Афимолл Сити» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс в центре Москвы. Комплекс включает в себя шесть наземных этажей, а также три уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов, зона фуд-корта — более 50 ресторанов и кафе. Комплекс расположен в самом сердце делового района столицы — «Москва-Сити».

Фотография предоставлена пресс-службой ТРЦ.