Специально к 145-летию Исторического музея команда Sirinbird создала шелковый платок «Московское чудо», сообщается в пресс-релизе компании.

На платке изображены все 11 куполов Покровского собора: от Покрова Пресвятой Богородицы до Николая Чудотворца Великорецкого и Адриана и Наталии (бывш. Киприана и Иустины). За основу был взят синий цвет, обрамлением стали разноцветные цветочные узоры из внутреннего убранства собора. Все элементы в дизайне платка не случайны — после большой работы с материалом различные элементы дизайна и декора собора были перерисованы на платок.

Название «Московское чудо» выбрано не случайно. «Василий Блаженный — поистине чудо. Московский юродивый, всю жизнь проведший в лишениях, обладавший даром предвидения, чуть ли не единственный, кого боялся Иван Грозный «яко провидца сердец и мыслей человеческих». Покровский собор, к которому был пристроен Храм Василия Блаженного после смерти юродивого — удивительное чудо, для многих символ Москвы и России. В Покровском соборе собраны 9 престолов, храмов. Сам собор символизирует Небесный Иерусалим. Поэтому наш платок называется «Московское чудо. Большое спасибо музею за предоставленную возможность и за разрешение на проведение съемки на территории Покровского собора. Большое спасибо персоналу Покровского собора за приятное отношение и помощь. Покровский собор удивительно, невороятно красив. Внутри собора каждые 15 минут каждый день без выходных поет мужское трехголосье. Это очень красивое и сильное впечатление»,— рассказывает основатель и дизайнер Sirinbird Ирина Батькова.

Российская марка Sirinbird была основана в 2013 году дизайнером Ириной Батьковой. Все эскизы Sirinbird рисуются карандашом на бумаге, затем прорабатываются на шелке и отправляются производителю в Италию. Весной 2016 года в Музее моды на Ильинке проходила персональная выставка бренда «Шелковые песни птицы Сирин», где были представлены 17 различных платков и эскизы к ним.

Фотографии предоставлены компанией.