Торжественная церемония награждения ювелирной премии «Гордость отрасли» 2017 от Sokolov прошла в Crystal Ballroom, башне «ОКО» Москва-сити, сообщают организаторы.

Торжественную церемонию награждения Sokolov Awards 2017 вел Тимур Соловьев – лицо Sokolov Cruise Book 2017 и известный теле- и радиоведущий. Соведущими выступили представители компании Sokolov – Жанна Костюшкина - директор по продажам и Елена Шиманчук – директор московского представительства.

Гостьями вечера стали: актриса Татьяна Космачева, представляющая осенне-зимний лукбук Sokolov, певица и актриса Кристина Орбакайте, олимпийская гимнастка Маргарита Мамун, актрисы Юлия Топольницкая, Поля Полякова и Анастасия Макеева, режиссер Наталья Лесниковская, певица Катя Лель и блоггер Анна Русска.

В числе звездных гостей был стилист и телеведущий Александр Рогов, в качестве участника экспертного жюри проекта Creative Lab, поздравивший победительницу конкурса с победой. По эскизам ювелирной коллекции Марии Мягковой из города Тольятти мастерами бренда Sokolov будет создана коллекция, которая поступит в продажу в 2018 году.

Кульминацией ювелирной премии стал модный показ: модели выходили на импровизированный подиум в украшениях и ювелирных часах Sokolov, демонстрируя новые коллекции сезона осень-зима 2017. Часть элегантных образов показа была предоставлена брендом Terekhov Girl от известного российского дизайнера Александра Терехова.

Sokolov — крупнейший российский производитель ювелирных изделий, международная компания с офисами в России и Европе. Украшения бренда представлены в 18 странах мира, в Европе, Азии, Северной Америке, Австралии и Океании. Собственная розничная сеть компании открыта в Швейцарии. В России украшения бренда представлены в более чем 6 000 ювелирных магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.