Второй выпуск Etude от Sokolov посвящен картинам французского художника Клода Моне, сообщается в пресс-релизе компании.

Ювелирные украшения Etude выполнены в технике холодной эмали. Нежные кольца и серьги украшены изображением лепестков пионов, водяных лилий и спелых лимонов.

Sokolov — крупнейший российский производитель ювелирных изделий, международная компания с офисами в России и Европе. Украшения бренда представлены в 18 странах мира, в Европе, Азии, Северной Америке, Австралии и Океании. Собственная розничная сеть компании открыта в Швейцарии. В России украшения бренда представлены в более чем 6 000 ювелирных магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.