Весенне-летняя коллекция аксессуаров линейки Red Label дополняет весенние образы от s.Oliver, сообщается в пресс-релизе компании.

Как отмечают представители бренда, must-have сезона – мини-сумки из различных материалов в широком диапазоне цветов. Текстильные изделия выполнены из легких тканей, натуральных и рельефных материалов, в том числе из пряжи разной толщины. Особенно выделяются такие детали, как элементы из узелков, новая жаккардовая тесьма и вариации с заплатками.

Полосы – основной мотив. Морская тема выражена в нескольких оттенках голубого, белого и серого с вкраплениями желтого. Мини-сумки и двухсторонние пляжные сумки, выполненные в сочетании основного материала с полосатой окантовкой, стали яркими акцентами весенней коллекции.

Компания s.Oliver была основана Берндом Фрайером в 1969 году, когда в Вюрцбурге открылся первый магазин под вывеской Sir Oliver. В 1978 году бренд получил свое нынешнее название — s.Oliver. Сегодня компания предлагает одежду и аксессуары под марками s.Oliver Casual, Selection by s.Oliver, QS by s.Oliver, Triangle by s.Oliver, s.Oliver Junior. Бренд представлен во многих странах мира в 278 собственных магазинах, 351 торговой точке, открытой по франчайзингу, 3074 магазинах формата shop-in-shops и 3876 мультибрендах.

Фотографии предоставлены компанией.