При создании новой коллекции дизайнеры Springfield использовали полоску, цветы и весенние оттенки, сообщается в пресс-релизе компании.

Начало нового сезона ознаменовано коллекцией «1984», черпающей вдохновение в 80-х. Красные, зеленые и синие оттенки стали главными цветовыми контрастами, разнообразив различные детали одежды в спортивном ретро стиле. Деним и кеды завершают яркий образ, подходящий для любого времени суток.

Как и каждой весной, в этом сезоне представлена женская коллекция Navy с морской тематикой. Темно-синий, красный и экрю стали основными оттенками, дополнив такие ключевые элементы коллекции, как полоски, цветочные принты и заплатки.

Вместе с европейским стилем третья линейка привносит в широкую цветовую палитру коллекции свежие и пастельные оттенки: голубой, белый и бежевый. Полоски являются ключевым элементом сорочек и трикотажных вещей, которые сочетаются с брюками чинос, джинсовыми куртками или бежевым тренчем.

Один из главных трендов прошлых сезонов – балетный тренд – на этот раз вдохновлен восточными мотивами. Пастельный розовый, серый меланж и акварельный зеленый освежают яркие цветочные принты на бомберах, платьях, комбинезонах и топах.

Мужская коллекция одежды представлена в однотонной гамме натуральных оттенков, на которые наслаиваются яркие акценты оранжевого, зеленого и синего.

Весенняя женская коллекция Springfield, столь же яркая как и мужская, представлена женственной линейкой OrientalGarden, центральным элементом которой стал яркий принт с крупными цветами. Свежий зеленый, а также приглушенные оттенки розового и голубого лежат в основе цветовых решений для платьев и блуз. Модный и одновременно удобный образ дополнят выбеленные рваные джинсы.

Бренд Springfield насчитывает 855 магазинов (из них 642 собственных магазина и 243 магазина франчайзинговых партнеров) в 62 странах и принадлежит Cortefiel Group, лидирующей fashion-компании, которая включает более 1855 магазинов в более чем 68 странах мира, и представляет четыре собственных бренда: Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield и Women’secret.

Фотографии предоставлены компанией.