01.08.2017 02:16

Amazon.com. расширил портфель марок брендом The Fix, под которым выпускаются сумки и аксессуары, пишет Shoes Report.

Amazon.com захватывает новые ниши. В прошлый вторник были запущены продажи сумок и аксессуаров под собственной маркой компании - The Fix. Цены на продукцию охватывают промежуток от 49 о 69 долларов.

«Мы предоставляем широкий модельный ряд. Это ключевая стратегия Amazon. Другой ключевой аспект для нас - обновлять коллекцию ежемесячно», - отметила директор моды Amazon Кейт Диммок.

Специалисты Amazon сделали упор на предложение обуви из атласного материала, а также обуви на платформе и кроссовок.

Amazon.com – крупнейший американский интернет-аукцион, посредством которого продаются как одежда и обувь, так и украшения, аксессуары и многое другое.