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Бренд Superdry представил спортивную коллекцию сезона осень-зима 2017/2018
22.11.2017 01:02
В коллекцию Superdry Sport вошли как базовые спортивные модели, так и экипировка, разработанная для высокоинтенсивных тренировок, сообщается в пресс-релизе компании.
В женской коллекции преобладают неоновые цвета и пастельные тона. Тропические пальмовые принты на лосинах и топах сочетаются с однотонным цветом и классическим логотипом. Некоторые модели дополнены сетчатым материалом и «отправляют» в спортивную эпоху 80-х годов.
Мужская спортивная коллекция призвана произвести впечатление благодаря отделке и деталям в форме шестиугольников. Геометрический принт дополнен вставками из сетки.
Бренд Superdry основан в 2003 году как отдельная линия британской марки Cult Clothing. Молодежная одежда сочетает в себе японскую графику, американский винтаж и английские традиции. Вещи Superdry продаются в магазинах 54 стран и на интернет-площадках в более чем 100 странах по всему миру.
Фотографии предоставлены компанией.
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