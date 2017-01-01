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Бренд Superdry представил спортивную коллекцию сезона осень-зима 2017/2018

22.11.2017  01:02

В коллекцию Superdry Sport вошли как базовые спортивные модели, так и экипировка, разработанная для высокоинтенсивных тренировок, сообщается в пресс-релизе компании.

В женской коллекции преобладают неоновые цвета и пастельные тона. Тропические пальмовые принты на лосинах и топах сочетаются с однотонным цветом и классическим логотипом. Некоторые модели дополнены сетчатым материалом и «отправляют» в спортивную эпоху 80-х годов.

Мужская спортивная коллекция призвана произвести впечатление благодаря отделке и деталям в форме шестиугольников. Геометрический принт дополнен вставками из сетки.

Бренд Superdry основан в 2003 году как отдельная линия британской марки Cult Clothing. Молодежная одежда сочетает в себе японскую графику, американский винтаж и английские традиции. Вещи Superdry продаются в магазинах 54 стран и на интернет-площадках в более чем 100 странах по всему миру.

Фотографии предоставлены компанией.

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