Центром внимания для дизайнеров Superdry является верхняя одежда с наполнителем из натурального пуха, сообщается в пресс-релизе компании.

В мужской коллекции ключевыми моделями сезона являются как стеганые и замшевые куртки, так и повседневные модели в спортивном стиле – Windcheater, Windtrekker и Wind Attacker. Также, представлены легендарные кожаные куртки из премиальных материалов в байкерском и гоночном стилях, бомберы с воротниками из меха и шерпы, модели Харрингтон, двубортные бушлаты, парки и строгие тренчи.

В женской коллекции верхней одежды Superdry ключевыми моделями осени стали водонепроницаемые и классические ветровки, легкие стеганые куртки семейства Wind, бомберы свободного кроя, кожаные куртки и тренчи. Для зимы бренд подготовил теплые пуховики и парки.

В рамках поддержки широкой коллекции верхней одежды Superdry на 1 этаже Универмага «Цветной» с 5 по 11 октября представлена pop-up инсталляция «Армия манекенов». Здесь можно подобрать себе понравившийся образ и спуститься на -1 этаж в магазин Superdry за покупкой.

Бренд Superdry основан в 2003 году как отдельная линия британской марки Cult Clothing. Молодежная одежда сочетает в себе японскую графику, американский винтаж и английские традиции. Вещи Superdry продаются в магазинах 54 стран и на интернет-площадках в более чем 100 странах по всему миру.

Фотографии предоставлены компанией.