Выпуск специальной модели Rocking Rooster от Swatch приурочен к году Петуха по китайскому календарю, сообщается в пресс-релизе компании.

Бренд Swatch 12 лет назад приветствовал год Собаки специальной моделью, и с тех пор каждый год швейцарская команда создает зодиакальные часы для коллекции Special, посвященные китайскому Новому году. Rocking Rooster празднует первое завершение 12-летнего цикла Swatch.

Нарисованный в стиле традиционной китайской живописи, бойкий красный петух расхаживает по золотистому циферблату, в то время как разноцветный ремешок держит корпус прочно на запястье.

Модель будет продаваться в специальной упаковке, раскрашенной оттенками красного и цветочным узором в стиле национальной китайской росписи.

Бренд Swatch был основан в Швейцарии в 1983 году. Принято считать, что название Swatch происходит от словосочетания Swiss Watch («Швейцарские часы»). Однако основатель бренда Николас Джордж Хайек утверждал, что название пошло от словосочетания Second Watch («Вторые часы»), то есть часы на каждый день, как доступный аксессуар, способный выразить индивидуальность его владельца.

Фотография предоставлена компанией.