При создании моделей Mosaici & More дизайнеры Swatch использовали полосы, точки, сочетание различных цветов и текстур, сообщается в пресс-релизе компании.

Бренд Swatch был основан в Швейцарии в 1983 году. Принято считать, что название Swatch происходит от словосочетания Swiss Watch («Швейцарские часы»). Однако основатель бренда Николас Джордж Хайек утверждал, что название пошло от словосочетания Second Watch («Вторые часы»), то есть часы на каждый день, как доступный аксессуар, способный выразить индивидуальность его владельца.

Фотографии предоставлены компанией.