Шведский бренд Thule представил обновленную линейку облегченных походных рюкзаков Thule Guidepost, сообщается в пресс-релизе компании.

Новая коллекция отличается усовершенствованной системой крепления Trans Hub с алюминиевой опорой для более комфортной переноски и набедренным ремнем, который повторяет движения. Кроме множества вариаций регулировки по фигуре, настраиваемые плечевые ремни Quick Fit позволяют выбрать один из трех вариантов длины. Модельный ряд Thule Guidepost также пополнился новыми насыщенными расцветками: ярко-синий, бордовый и темно-графитовый.

Новые модели Thule Guidepost представлены в трех вариантах:

65 л — мужской и женский рюкзак для коротких выездов на выходные;

75 л — мужской и женский рюкзак для недельных путешествий;

85 л — мужской рюкзак с улучшенным механизмом загрузки для длительных экспедиций.

Компания Thule была основана в 1942 году. Thule предлагает широкий спектр премиум продуктов для активных семей — боксы и багажники на крышу автомобиля, велосипедные прицепы, сумки и чехлы для ноутбуков, камер, спортивные сумки, детские велосипедные кресла и коляски. Продукция Thule доступна более чем в 125 странах мира.

Фотографии предоставлены компанией.