В рамках международной выставки Baselworld 2017 будут представлены новинки испанского бренда Tous, сообщает компания.

Ознакомиться с новыми коллекциями Tous можно будет 23-24 марта 2017 года на стенде K19/Hall 2.1.

Бренд Tous был основан в 1920 году Розой Ориол и Сальвадором Тоус. Сегодня компания предлагает коллекции ювелирных украшений, сумок, парфюмерии, часов, солнцезащитных очков и аксессуаров. Tous представлен на пяти континентах в более чем 500 магазинах в таких городах, как Нью-Йорк, Мехико, Москва и Токио, штаб-квартира бренда расположена в Манресе (Барселона, Испания).

Фотография предоставлена компанией.