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Бренд Tous выпустил лимитированную коллекцию золотых подвесок

24.12.2016  00:03

В новой коллекции медвежонок Tous «превратился» в золотой слиток 18 карат весом 1,4 грамма, сообщается в пресс-релизе компании.

В продажу поступит всего 500 экземпляров подвесок. Каждое изделие будет иметь свой индивидуальный номер.

Украшение будет представлено в особой упаковке в форме золотого слитка. Помимо подвески, в упаковку будет также вложен сертификат подлинности с указанием серийного номера изделия.

Бренд Tous был основан в 1920 году Розой Ориол и Сальвадором Тоус. Сегодня компания предлагает коллекции ювелирных украшений, сумок, парфюмерии, часов, солнцезащитных очков и аксессуаров. Tous представлен в 40 странах в более чем 400 магазинах в таких городах, как Нью-Йорк, Мехико, Москва и Токио, штаб-квартира бренда расположена в Манресе (Барселона, Испания).

Фотография предоставлена компанией.

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