|
|
Бренд Triumph выпустил коллекцию, посвященную «классике голливудского гламура»
10.02.2017 19:44
В преддверии Дня святого Валентина и 8 марта немецкий бренд Triumph представил новую романтичную коллекцию нижнего белья и домашней одежды, сообщает компания.
При создании коллекции дизайнеры Triumph использовали элегантную отделку, богатые ткани и графичные узоры на кружеве.
Triumph International является одним из мировых лидеров на рынке нижнего белья, купальников и домашней одежды с более чем 2000 магазинами в 120 странах мира.
Фотографии предоставлены компанией.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте