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Бренд Triumph выпустил коллекцию, посвященную «классике голливудского гламура»

10.02.2017  19:44

В преддверии Дня святого Валентина и 8 марта немецкий бренд Triumph представил новую романтичную коллекцию нижнего белья и домашней одежды, сообщает компания.

При создании коллекции дизайнеры Triumph использовали элегантную отделку, богатые ткани и графичные узоры на кружеве.

Triumph International является одним из мировых лидеров на рынке нижнего белья, купальников и домашней одежды с более чем 2000 магазинами в 120 странах мира.

Фотографии предоставлены компанией.

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