Часы Classico 2017 года выполнены в разных материалах, размерах и с различными механизмами, сообщается в пресс-релизе компании.

В основном корпуса-новинки 2017 года изготовлены из стали, титана – одного из наиболее прочных металлов, и бронзы, тщательно обработанной определенными кислотами, и совершенно без родиевого покрытия, чтобы сохранить естественность исходного материала.

Безели многих часов, держащие сапфировое стекло, защищенное от царапин, выполнены из самого твердого из всех металлов – вольфрама, или, если быть более точными, карбида вольфрама, в двух вариантах: блестящем и матовом. Это металл используется для резки алмазов, он плотный и фактически не подвергается повреждениям. Модели с хронографом и без него, в разных размерах – от 45 до 47, 50 и 53 мм, выйдут на рынок в новом ценовом диапазоне.

U-Boat — итальянский часовой бренд, который появился в конце 30-х годов XX века в небольшом ателье в городе Лукка, недалеко от Флоренции. Все модели бренда воплощают концепцию «необычных часов в необычном корпусе»: большой диаметр (от 45 мм), расположенная с левой стороны заводная головка. Сегодня бутики U-Boat открыты в Форте-дей-Марми, Флоренции, Гонконге, Сингапуре, Монте-Карло, Макао, Киеве, Бангкоке, Баку. В Москве бренд представлен в «Крокус Сити Молле», Lotte Plaza и ЦУМе.

Фотографии предоставлены компанией.