В столичном аутлет-комплексе «Outlet Village Белая дача» открылся бутик UGG площадью 104 кв. м, сообщается в пресс-релизе компании.

В магазине UGG представлены в широкой цветовой гамме валенки на овчинном меху, оснащенные гибкой матовой подошвой.

История марки UGG® Australia началась в 1978 году, когда молодой серфер из Австралии Брайан Смит привез сапоги из овчины в Калифорнию. В 1995 году компания Deckers Outdoor Corporation выкупила права на бренд у Брайана Смита и превратила его в популярную во всем мире марку. Сегодня UGG® Australia насчитывает более 70 магазинов по всему миру, включая Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майами, Лондон, Токио, Шанхай, Пекин и Москву. Продажи бренда составляют более чем один млрд долларов в год.

«Outlet Village Белая дача» — первый российский аутлет-центр европейского формата, открывшийся в августе 2012 года. В настоящее время в «Outlet Village Белая дача» работают около ста моно- и мультибрендовых магазинов таких брендов, как Tommy Hilfiger, Michael Kors, Furla, Coccinelle, Giovane Gentile, Pinko, Patrizia Pepe и др. Центр «Outlet Village Белая дача» является совместным предприятием инвестиционной девелоперской компании Hines, работающей на рынке недвижимости более 50 лет, а также группы «Белая дача». Общая площадь торгового комплекса — 38000 квадратных метров.

Фотография предоставлена компанией.