В рамках стратегического партнерства японского бренда Uniqlo и музея «Гараж» запланированы специальные программы и события, сообщается в пресс-релизе компании.

В эту пятницу, 7 апреля, в музее стартует программа Uniqlo Free Friday Nights, уже ставшая традицией в ведущих мировых институциях, развивающих и поддерживающих современное искусство — галерее Тейт в Лондоне и Музее современного искусства в Нью-Йорке. Каждую пятницу с 17:00 до 19:00 посетители «Гаража» смогут бесплатно увидеть выставки музея.

«Uniqlo активно поддерживает искусство по всему миру. Мы счастливы начать сотрудничество с одним из лучших музеев в России, с которым нас объединяют общие ценности красоты и непрерывное стремление к совершенству. Мы надеемся, что в течение этого года нам с музеем «Гараж» удастся создать прекрасную историю о том, как культура и мода образуют неразрывную связь и становятся неотъемлемой частью жизни любого человека. Вся наша одежда создается на основе концепции Life Wear, что означает высокое качество, функциональность и доступность. Сегодня мы хотим улучшить повседневную жизнь людей не только с помощью одежды, но и через искусство, объединяя их и делая ближе и понятнее для всех», - дал свои комментарии Ота Томоюки, генеральный директор «Uniqlo Россия».

«Мы рады началу партнерства с Uniqlo — для музея это важный шаг к большей открытости и доступности широкой аудитории к современному искусству. Я уверен, что это сотрудничество будет плодотворным, ведь мы разделяем схожие ценности и ставим перед собой одну и ту же задачу — сделать мир вокруг нас лучше», — Антон Белов, директор Музея современного искусства «Гараж».

Помимо этого в течение года запланированы совместные мастер-классы, образовательные лекции на стыке современного искусства и моды и другие мероприятия, а гости кафе музея смогут ознакомиться с журналом Uniqlo Life Wear Book, в котором рассказывается о бренде, его сезонных коллекциях и инновационных разработках, применяемых в производстве.

Основанный в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем Музей «Гараж» является первой в России филантропической организацией, направленной на развитие современного искусства и культуры. Центром этой деятельности является коллекция Музея — первый в стране архив, посвященный истории современного русского искусства с 1950-х годов до наших дней. Первоначально институция размещалась в знаменитом здании Бахметьевского автобусного парка в Москве (в честь которого и получила свое название), спроектированном архитектором-конструктивистом Константином Мельниковым. В 2012 году «Гараж» переехал в Парк Горького, во временный павильон, созданный знаменитым архитектором ШигеруБаном. Еще через год рядом с павильоном открылся Образовательный центр Музея «Гараж». 1 мая 2014 года Центр современной культуры «Гараж» перешел в статус Музея современного искусства «Гараж», что отражает основную цель институции — постоянное знакомство публики с произведениями современных художников и материалами по истории искусства. 12 июня 2015 года «Гараж» открыл свое первое постоянное здание в Парке Горького — бывший ресторан «Времена года», памятник советского модернизма, построенный в 1968 году и реконструированный по проекту Рема Колхаса и бюро ОМА.

Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2015 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2015 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,6817 триллиона йен (13,88 миллиарда долларов США на конец августа 2015 года по курсу 1 доллар = 121,18 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1700 магазинов Uniqlo в 17 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании США, Тайване и на Филиппинах.

Фотография предоставлена компанией.