Во время занятий любой желающий сможет протестировать новые модели AIRism от Uniqlo, сообщается в пресс-релизе компании.

Весной этого года Музей «Гараж» и компания Uniqlo объявили о начале долгосрочного сотрудничества, в основу которого легло «желание сделать искусство и моду доступными для всех». Первым совместным проектом стали Uniqlo Free Friday Nights — программа, уже ставшая традицией в ведущих мировых музеях. Теперь, благодаря Uniqlo, каждую пятницу выставки в Музее «Гараж» тоже можно посетить бесплатно.

Партнерство продолжает серия мастер-классов по йоге под руководством Рауфа Асадова, сертифицированного инструктора Американской Ассоциации Йоги и выпускника Московской школы йоги, которые пройдут на свежем воздухе — в новом летнем кинотеатре Garage Screen на площади Искусств в Парке Горького, и на крыше Музея. Каждый участник занятий получит футболку из новой линии Uniqlo AIRism.

Для участия в мастер-классе необходимо зарегистрироваться на сайте http://garagemca.org/ru/event/yoga-master-classes. Количество мест ограничено.

Расписание мастер-классов

1 июня:

утреннее занятие (7:00 – 9:00) – кинотеатр

вечернее занятие (19:00 – 21:00) – крыша

2 июня:

утреннее занятие (7:00 – 9:00) – кинотеатр

вечернее занятие (19:00 – 21:00) – крыша

Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2016 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2016 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,7864 триллиона йен (17,31 миллиарда долларов США на конец августа 2016 года по курсу 1 доллар = 102,2 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1800 магазинов Uniqlo в 18 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании, США, Тайване и на Филиппинах.

Фотография предоставлена компанией.