Uniqlo и JW Anderson создадут коллекцию сезона осень-зима 2017, которая будет представлена в магазинах японского бренда по всему миру, сообщает компания.

«Благодаря концепции Life Wear новая коллекция объединит британское наследие бренда JW Anderson и естественный комфорт и стремление к совершенству Uniqlo», - отмечают представители японской марки.

«Коллаборации среди брендов сегодня крайне важны. Думая про Uniqlo, я представляю, как много сил и времени дизайнеры вложили в разработку каждой вещи, чтобы сделать ее идеальной. Это трудная задача и, на мой взгляд, Uniqlo с ней отлично справляется. Сотрудничество, пожалуй, с самым близким каждому и демократичным брендом в мире моды сделает мой дизайн доступным и понятным человеку с любым стилем жизни», - поделился своими впечатлениями Джонатан Андерсон.

«Большинство вещей, которые мы носим сегодня, имеют долгую историю, а стили и актуальные силуэты берут начало в рабочей одежде наших предков. Британские острова – настоящая сокровищница таких традиции: полупальто с капюшоном и деревянными пуговицами или свитер моряка – всего лишь два примера. В партнерстве с JWAnderson, одним из самых креативных и инновационных британских брендов, мы используем эти традиции, продолжая следовать технологичности в тканях и дизайне, чтобы создавать модели, пользующийся неизменной популярностью», - дал свои комментарии Юки Катсута, Старший вице-президент Fast Retailing и Глава исследовательско-проектных центров Uniqlo.

Ирландский дизайнер Джонатан Андерсон основал компанию JW Anderson в 2008 году. Бренд стартовал с коллекции аксессуаров на Лондонской Неделе моды в 2008 году и был встречен критикой, а впоследствии получил коммерческий успех. JW Anderson отмечен наградами: 2012 год – Британская Церемония вручения наград в сфере моды в номинации Восходящая Звезда; 2013 год – Награда за Новые достижения; 2014 год – Лучший дизайнер мужской одежды; 2015 год – Дизайнер года мужской и женской одежды в Британской Церемонии вручения наград в сфере моды.

Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2015 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2015 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,6817 триллиона йен (13,88 миллиарда долларов США на конец августа 2015 года по курсу 1 доллар = 121,18 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1700 магазинов Uniqlo в 17 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании США, Тайване и на Филиппинах.

Фотография предоставлена компанией.