Вдохновением для седьмой по счету совместной линейки Uniqlo и Инес де ля Фрессанж послужил Марсель, сообщается в пресс-релизе компании.

Все, от верхней одежды до рубашек, брюк, юбок и платьев, выполнено в любимом оттенке Инес – индиго – с добавлением акцентов «ягодных» тонов. Французский дизайнер также добавила цветочные мотивы и элегантный принт «горох».

В коллекции будут представлены бомберы из сатина, блузы из легкой ткани свободного кроя и верхняя одежда, а также рубашки поло и летние джемперы с плетением в стиле макраме. Линейку впервые дополнят платья с запахом, трехцветные эспадрильи и домашняя одежда.

Дизайн-директор Uniqlo Наоки Такидзава работал над созданием коллекции вместе с Инес, стремясь отразить страсть француженки к комфортной и красивой женской одежде, олицетворяющей концепцию Uniqlo Life Wear.

В России коллаборация будет представлена с 22 февраля в центральных магазинах Uniqlo в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2015 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2015 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,6817 триллиона йен (13,88 миллиарда долларов США на конец августа 2015 года по курсу 1 доллар = 121,18 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1700 магазинов Uniqlo в 17 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании США, Тайване и на Филиппинах.

Фотографии предоставлены компанией.