В этом сезоне японский бренд Uniqlo впервые представил линейку спортивной одежды для мужчин, женщин и детей, сообщается в пресс-релизе компании.

В коллекцию Uniqlo Sport вошли модели AIRism, DRY-EX и Blocktech, созданные из высокотехнологичных и инновационных материалов. Ассортимент составили функциональные куртки, толстовки, футболки, майки, брюки и шорты. В основе коллекции лежит концепция бренда Life Wear (рус. – «Одежда для жизни»).

Коллекция Uniqlo Sport уже в продаже во всех магазинах бренда.

Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2016 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2016 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,7864 триллиона йен (17,31 миллиарда долларов США на конец августа 2016 года по курсу 1 доллар = 102,2 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1800 магазинов Uniqlo в 18 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании, США, Тайване и на Филиппинах.

Фотографии предоставлены компанией.