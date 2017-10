В октябре бренд Vans продолжает многолетнее сотрудничество с Чарли Брауном, Снупи и всей компанией Peanuts в новой коллекции одежды, обуви и аксессуаров, сообщает компания.

Линейка, в которой использованы оригинальные иллюстрации Чарльза М. Шульца, воспевает легендарных героев и художественное оформление специальных телевизионных выпусков Peanuts, посвященных Рождеству.

Иллюстрации Чарльза М. Шульца обретают новые формы на силуэтах Sk8-Hi Reissue и Old Skool, покрывая всю тканевую поверхность обуви. Оригинальные изображения Чарли Брауна и Снупи располагаются на монохромных поверхностях с кожаным Sidestripe по бокам. Модель Authentic отсылает к классическим комиксам и украшена сценами из праздничных изданий. Фанаты Peanuts могут стать обладателями «танцевальной обуви» в силуэтах Authentic или Old Skool, на которых изображена вся компания Peanuts в момент культовой сцены вечеринки из эпизода мультика «Рождество Чарли Брауна».

В честь 25-летнего юбилея модели Half Cab дизайнеры Vans поместили на модель Снупи и всех членов его семьи. Если внимательнее присмотреться, на этикетке, расположенной на язычке Half Cab, можно увидеть брата Снупи Спайка в шапке с классическом шахматным принтом и подпись Шульца, вытисненную на замшевом носке. Культовая модель Vans Checkerboard Slip-On переосмыслена, и в этом сезоне ее украшает множество изображений Снупи. На модели Sk8-Hi Reissue, которая в этой коллекции выполнена из кожи, выгравированы изображения Снупи на задней боковой части, а также Вудстока, который прячется на ярлыке. Чтобы отметить нерушимую дружбу между Чарли Брауном, Снупи и Вудстоком, была разработана особенная пара слипонов. На передней поверхности расположены плюшевые нашивки и гравировка Best Friends («лучшие друзья»), расположенная в носовой части резиновой подошвы.

Разнообразные принты, которые сочетаются с обувью, будут доступны и в одежде и аксессуарах, включая монохромные иллюстрации Снупи и Чарли Брауна и семьи Снупи на одежде для мужчин. Коллекция для девушек выполнена в розовом цвете с принтами вечеринки Peanuts. Еще одна линейка будет посвящена Снупи. К Хэллоуину на силуэте Sk8-Hi Zip изображены светящиеся в темноте Снупи и Вудсток в костюмах мумий, а OldSkool V снабжена застежкой «липучка» и использует шахматный принт со Снупи.

Последняя коллекция одежды, обуви и аксессуаров из коллаборации Vans x Peanuts будет доступна в магазинах Vans и на сайте vans.ru.

Фотография предоставлена компанией.