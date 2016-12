Новогодняя коллекция Van Doren Approved, созданная под руководством вдохновителя Vans Стива Ван Дорена, отсылает к прошлому бренда и возвращает винтажные принты в праздничной интерпретации, сообщается в пресс-релизе компании.

Классический принт черепа и костей, нанесенный на силуэты Sk8-Hi Reissue и Old Skool, дополнен изображениями карамельных тростей и шапочек Санты. Все модели с Sidestripe выполнены с добавлением холщового материала и замши и дополнены яркими шнурками с надписью «HoHoHo 50».

Для усиления атмосферы приближающегося веселья, куратор коллекции Стив Ван Дорен включил в нее лонгслив Holidaze, худи и свитер, украшенные изображением Санты с черепом и костями. Завершают праздничный пэк носки Holidaycrew, шапка Pom и кепка.

Новогодняя коллекция Van Doren Approved уже в продаже во всех магазинах Vans и в онлайн-магазине бренда.

Фотографии предоставлены компанией.