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Бренд Victoria’s Secret опубликовал видео о сотрудничестве с Модным домом Balmain
31.10.2017 11:04
Новое видео Victoria’s Secret посвящено коллаборации #VSxBalmain, которая будет презентована в Шанхае, сообщает компания.
В этом году креативный директор Balmain Оливье Рустен и ангелы Victoria’s Secret представят капсульную коллекцию #VSxBalmain, которая поступит в магазины Victoria’s Secret уже на следующий день после Victoria’s Secret Fashion Show 2017 в Шанхае.
Victoria's Secret — ведущий ритейлер, специализирующийся на продаже модного женского белья, продуктов парфюмерии и косметики, также известный благодаря своим fashion-шоу и сотрудничеству со знаменитыми супермоделями. В настоящее время сеть Victoria's Secret насчитывает более тысячи магазинов.
Видео предоставлено компанией.
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