Бренд Vika Gazinskaya отмечает свое десятилетие

В ЦУМе 24 октября откроется выставка-ретроспектива Vika Gazinskaya, приуроченная к юбилею бренда, сообщается в пресс-релизе компании.

На выставке будут представлены как самые редкие, сложные и скульптурные вещи, так и переизданные экземпляры архивных вещей из прошлых коллекций Vika Gazinskaya.

Среди знаковых экспонатов будут показаны первые работы, начиная с 2007-2008 годов, такие как: воздушное платье-облако, архитектурное платье-крыло, вечерние платья из натурального шелка и многие другие, а также специально для выставки будут переизданы знаковые хиты прежних коллекций: жаккарды, юбки, топы и платья с принтами «штрихи», толстовки с брошами на магнитах в виде драгоценных камней, платья с принтами «попугаи», «фламинго» и многие другие.

Выставка в пространстве NGxTSUM, курируемая креативным директором ЦУМа Натальей Гольденберг, продлится 2 недели, с 25 октября по 8 ноября. Во время работы выставки у посетителей ЦУМа и сайта tsum.ru будет возможность приобрести переизданную классику под брендом Vika Gazinskaya себе в коллекцию, а также оформить индивидуальный заказ на архивные вещи demi-couture.

Также Вика Газинская представит коллаборацию с художницей из Гонг-Конга Нинг Лау (Ning Lau). Специально для события будут созданы уникальные куклы в виде главных героинь стритстайла и самых ярких it-girls современности, таких как Соланж Ноулз и Кэти Перри, каждая из которых будет одета в знаковые наряды Vika Gazinskaya. Всех имен Вика пока не раскрывает, известно лишь, что прототипами существующих в единственном экземпляре кукол послужили и российские девушки, например, Наталья Гольденберг. В рамках выставки также будет возможность заказать себе именную куклу в вещах Vika Gazinskaya.

«Мне очень приятно, что бренд Vika Gazinskaya отмечает столь значимую дату как 10-летие именно в пространстве NGxTSUM, в самом модном универмаге Москвы. Идея создания выставки принадлежит Наталье Гольденберг - бессменному клиенту Vika Gazinskaya. Благодаря поддержке Наташи я могу представить публике самые знаковые вещи и показать ретроспективу главных работ, продемонстрировав свой творческий путь. А наша совместная коллаборация с талантливой Нинг Лау - это мой скромный комплимент самым модным девушкам и их стилю», - поделилась своими комментариями Вика Газинская.

«На мой взгляд, в самом начале проекта, Вика сделала самый верный ход – поехала на показы, подружилась там со всеми модными и правильными девушками, которые на тот момент вызывали интерес фотографов и байеров модных магазинов, и одела их в свои вещи. Я купила свое первое платье Vika Gazinskaya 9 лет назад и оно по-прежнему – абсолютное произведение искусства, как и все вещи Вики. Горжусь ее успехом во всем мире и, конечно же, тем, что ЦУМ был первым, кто начал продавать ее в России», - также прокомментировала Наталья Гольденберг.

Карьера Вики Газинской началась, когда она в 2002 году попала стажером в редакцию российского журнала L’Officiel, перед этим выиграв конкурс «Русский силуэт». Вика проработала в журнале три года, после чего ушла на фриланс. В 2007 году Вика представила свою первую дебютную коллекцию. В 2010 году она оформила витрину с одеждой Vika Gazinskaya в Colette, а в 2014-м прошла в финал премии LVMH Prize. Сегодня вещи Vika Gazinskaya продаются по всему миру: Соединенные Штаты Америки, Италия,Великобритания, Франция, Южная Корея, Китай и в странах Ближнего Востока.

Фотографии предоставлены компанией.