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Бренд Yulia Prokhorova Beloe Zoloto представил новогоднюю кампанию Under water

13.12.2016  15:35

Съемки новогодней коллекции Yulia Prokhorova Beloe Zoloto проходили под водой, сообщается в пресс-релизе компании.

«Я очень люблю творческие съемки и фотопроекты, которые несут в себе что-то помимо красоты, — говорит дизайнер Юлия Прохорова. — Подводный мир окутан тайной, мистикой и волшебством. А в сочетании с новогодней тематикой вызывает еще больше эмоций. Платья под водой приобретают удивительные формы, необыкновенную пластичность, легкость, нереальность... Мне хотелось показать свое творчество с новой стороны, представить его более эстетично и тонко».

Мотивы подводных глубин проскальзывают в самой коллекции — будь то легкость полупрозрачных тканей, рождающая ассоциации с морской пеной, оттенки синего или сияющая «чешуя». Помимо оттенков моря Юлия Прохорова предлагает к новогодним торжествам и другие актуальные цвета — классические красный и черный, нежный молочный оттенок, золотой и серебряный.

Российский бренд Yulia Prokhorova Beloe Zoloto был основан в 2012 году. В первые полгода существования марки были открыты три фирменных бутика в Москве, в том числе флагманский бутик на Тверской, 9, а также представительства во многих регионах России.

Фотографии предоставлены компанией.

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