Новости
НачалоНовостиБренд Zasport опубликовал лукбук актуальной коллекции
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ежегодная международная конференция «Логистика индустрии моды» FashionLog — 2017 Рейтинг@Mail.ru

Бренд Zasport опубликовал лукбук актуальной коллекции

31.10.2017  09:51

В коллекции российского бренда casual и спортивной одежды Zasport на данный момент представлены мужские и женские свитшоты, футболки, а также аксессуары, сообщает компания.

В ноябре ожидается выход новой коллекции Zasport.

Zasport – российский бренд casual и спортивной одежды, который создан в 2012 году дизайнером Анастасией Задориной. Производство бренда расположено в Подмосковье. В числе последних достижений – контракт с Олимпийским комитетом России по экипировке сборной России до 2025 года.

Фотографии предоставлены компанией.

Просмотров: 52
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1417 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте