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Брендлист Leform дополнила французская марка Ben Taverniti™ Unravel
13.03.2017 23:09
В магазинах Leform теперь представлены женские и мужские вещи бренда Ben Taverniti™ Unravel, сообщает компания.
Бен Тавернити – дизайнер французского происхождения, чьи взгляды далеки от традиционных принципов сезонной, меняющейся моды. Его философия – «творить без оглядки на актуальные тренды и тенденции».
Благодаря нетривиальному подходу к созданию одежды Бен Тавернити уже обрел целую армию звездных поклонниц: Кендалл Дженнер, Рианна, Хейли Болдуин, ДжиДжи и Белла Хадид регулярно появляются на публике в знаковых для бренда косухах, кожаных скинни и ботфортах на шнуровке.
Фотографии предоставлены компанией.
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