Презентация коллаборации дизайнера Константина Григорьева (CSTN) и московской торговой марки одежды Urban Grass состоялась 29 марта в формате Trunk Show, сообщает компания Real Profit Group.

Следуя мировому тренду на коллаборации, нишевые московские дизайнерские марки CSTN x Urban Grass представили результат работы своего творческого альянса. В новом сезоне все внимание обращено на рациональную городскую девушку, ведущую активную деловую и творческую жизнь. На первый план выходят такие акценты, как удобство и комфорт, внесезонность и стилевая универсальность, минимализм и oversize-силуэт. Выбор натуральных тканей обусловлен стремлением к качеству, износостойкости, легкости одежды. Цветовая гамма в спектре молочно-белого, бежевого, рыжего, бордо и акцентного голубого – обещает стать довольно популярной наступающей весной и летом. В межсезонной коллекции можно найти широкий выбор брючных моделей, платья-рубашки, «пыльники» и даже легкое пальто. Set-up подход к формированию гардероба становится mast-have, именно поэтому все модели легко сочетаются друг с другом и подходят к классическим джинсам, водолазкам или свитшотам из гардероба любого городского жителя.

Съемка рекламной кампании прошла в творческом кластере K-loft при участии фотографа Филиппа Ндзана, стилиста Анны Оккерт, beauty-стилистов Анны Соколовой (Iconface) и Артема Казаряна (Lebel), а также модельного агентства NIKManagement. Презентация коллекции для байеров состоялась на международной выставке моды и готовой одежды CPM – Collection Premiere Moscow.

Марка CSTN создана fashion компанией Real Profit Group и дизайнером Константином Григорьевым в 2012 году. За время работы команда выпустила четыре капсульные коллекции, успела посотрудничать с такими известными фотографами как Арсений Джабиев, Енисей Абрамов и Филипп Ндзана. Показы бренда проходили на Дизайн-заводе «Флакон» и «Красном октябре», а продажами лимитированных коллекций занимались проекты Physika, Bridge и Black Snow.

Бренд Urban Grass начал работу в 2016 году, и почти сразу стал популярен среди любительниц лаконичного кроя, предпочитающих совмещать моду с комфортом, необходимым при активной городской жизни. Коллекции включают в себя преимущественно базовый гардероб, легко сочетающийся с яркими акцентными вещами или аксессуарами. Создатель проекта – опытный байер и совладелица дизайнерских бутиков Index Flat и Axiom - Елена Чалова.

Фотографии предоставлены компанией Real Profit Group.