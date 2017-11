Бренды YOOX и WRAD осваивают «безвредный» подход к созданию одежды

Совместная капсульная коллекция WRÅDoscope объединила двенадцать мужских и женских футболок Graphi-Tee™ с изображением знаков зодиака, сообщает компания.

Для создания капсулы была использована технология окрашивания минералами, позаимствованная у древних римлян.

В основе коллекции – Graphi-Tee™, инновационная футболка бренда WRÅD, признанная в 2017 лучшей в номинации Best of the Best 2017 премии Red Dot DesignAward.

Ее дизайн был разработан Сильвией Джиованарди,одной из со-основательниц марки, а в прошлом – дизайнером мужской линии ETRO.

Graphi-Tee™ сделана из 100% сертифицированного органического хлопок GOTS, а технология окрашивания позаимствована у древних римлян – они использовали натуральные минералы, в частности, графит.

Кроме того, принт наносится на футболку с помощью инновационнойтехнологии использования графитной пудры.

Сегодня именно графитная пудра составляет большую долю отхода многих компаний по производству одежду.

WRAD используют g_pwdr® – материал, на 60% состоящий из утилизированной графитной пудры в жидкой форме.

Создатели бренда WRÅD МаттеоВард, Виктор Сантьяго и Сильвиа Джиованарди: «Сегодня модная индустрия – вторая после нефте-газовойпо количеству загрязнений. Цель WRAD – минимизировать негативное воздействие при производстве и реализации одежды,продвигать ответственное производство в сфере моды. Объединение усилий с YOOX – это очень важный шаг к осознанному потреблению».

Средства от продажи каждой футболки пойдут на решения проблем экологии в мире.

YOOXYGEN – социально и экологически ориентированная программа онлайн-магазина YOOX (часть Net-A-Porter Group), которая действует с 2009 года. В портфолио YOOXYGEN – проекты с Вивьен Вествуд, Ливией Ферт, Амбер Валлеттой и другими, сотрудничество с Международным Зеленым Крестом. В 2017 году YOOXYGEN запустили совместный проект с Новой школой дизайна Parsons, который продвигает принципы экологичного производства и осознанного потребления. Упаковка все брендов, представленных на YOOXYGEN также отражает бережное отношение YOOX к окружающему миру. Она выполнена исключительно из перерабатываемых материалов и сертифицирована RESY, FSC, PEFC и SFI.

WRAD представляет собой европейское движение по повышению осведомленности о влиянии моды на окружающую среду, основанное в 2015 году. Бренд WRÅD был основан Маттео Вардом, в прошлом старшим менеджером и со-преседателем Совета этнического многообразия и инклюзивности в Abercrombieand Fitch , Сильвией Джиованарди, бывшим дизайнером мужской линии ETRO, и Виктором Сантьяго, фэшн-фотографом. Совместно с партнерами с 2016 года WRAD инвестируют в развитие инновационных технологий, которые призваны решить проблему загрязнения окружающей среды, снизив отходы компаний в индустрии моды.

Фотография предоставлена компанией.