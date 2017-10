В этом сезоне дизайнеры U.S. Polo Assn. предлагают разнообразить осенний гардероб цветами теплых оттенков, сообщается в пресс-релизе компании.

Классические однотонные джемперы U.S. Polo Assn. дополняют самые различные образы: от делового до casual. Изделия сочетаются с рубашками, их можно надевать под пиджаки и верхнюю одежду или носить как самостоятельные элементы одежды.

Модельный ряд представлен изделиями с V-образным вырезом, а также классическим круглым. Джемперы с узором «косичка» адресованы тем, кто предпочитает фактурный образ. Любителям классики U.S. Polo Assn. предлагает модели глубоких насыщенных цветов без узора.

Женскую половину порадует приталенный крой джемперов, которые сидят по фигуре.

Трикотаж U.S. Polo Assn. коллекции осень-зима уже представлен во всех магазинах бренда.

Компания U.S. Polo Assn. была основана в 1890 году в Америке, но началось все гораздо раньше — с возникновения в 1869 году игры поло. Игроки — в основном представители элиты общества и аристократы — требовали к себе особого внимания и одежды, которая была бы такой же аристократичной и в то же время практичной и красивой. Так в 1890 году компания U.S. Polo Assn. начала свою деятельность. Вскоре Ассоциация конного поло в Америке и Канаде (USPA) наделила продукцию U.S. Polo Assn. официальным статусом. Фирменная сеть магазинов U.S. Polo Assn. в России насчитывает свыше 50 магазинов в 19 городах.

Фотографии предоставлены компанией.