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Британская марка L.K. Bennett опубликовала подборку нарядов для выпускного

19.05.2017  09:33

В праздничную подборку от L.K. Bennett вошли платья и жакеты, а также обувь и аксессуары, сообщает компания.

Компания L.K. Bennett была основана в Лондоне в 1990 году и сначала специализировалась на производстве обуви. Восемь лет спустя была выпущена первая линия одежды, и марка окончательно зарекомендовала себя в качестве одного из ведущих домов моды Великобритании. Бренд L.K. Bennett, являющийся воплощением классического британского стиля, часто выбирает для торжественных и официальных выходов герцогиня Кембриджская Кэтрин. Марка представлена во флагманских магазинах в Лондоне, Париже и Нью-Йорке и более чем в 130 бутиках по всему миру.

Фотографии предоставлены компанией.

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