Торжественное открытие первого в России бутика L.K. Bennett состоялось 16 марта в ТЦ «Метрополис», сообщается в пост-релизе компании.

Гости мероприятия смогли принять участие в public talk с Аленой Долецкой, которая рассказала о британском стиле, об актуальных трендах и о своем любимом футбольном клубе. А модератор лекции Лаура Джугелия представила специального гостя вечера - генерального директора компании L.K. Bennett Даррена Топпа.

Флористический принт - один из основных принтов коллекции сезона весна-лето 2017, представленной на мероприятии, был реализован в виде инсталляций из бумаги.

Коллекция вдохновлена стилистикой 50-х и 80-х годов – силуэты «нью-лук», широкие юбки из поплина, приталенные платья с расклешенными подолами, заниженная линия плеч и широкие рукава три четверти.

Отличительные черты коллекции – цветочные принты: крупные яркие, имитирующие ручную роспись и маленькие монохромные. Вышивка и элементы декора: перфорация в форме лепестков и аппликация из бисера и пайеток. Обилие графических элементов: полосок, крупного гороха и строгой гусиной лапки. Традиционные для бренда модели из благородного твида олицетворяют британский стиль.

В обувной линейке коллекции дизайнеры L.K. Bennett экспериментируют с формами, материалами и сочетаниями цветов, а также с декором в виде кожаных цветов и лепестков на обуви, сумках и ремнях.

Обувь для вечерних выходов представлена в виде элегантных замшевых туфель классических цветов с крупными жемчужинами, босоножек с переплетающимися бантами и ремешками, а также балеток на прозрачном пластиковом каблуке.

Гостями мероприятия стали Надежда Сысоева, Анастасия Меськова, Маша Шумакова, Аглая Тарасова, Женя Малахова, Маргарита Митрофанова и другие.

Компания L.K.Bennett была основана в Лондоне в 1990 году и сначала специализировалась на производстве обуви. Восемь лет спустя была выпущена первая линия одежды, и марка окончательно зарекомендовала себя в качестве одного из ведущих домов моды Великобритании. Бренд L.K. Bennett, являющийся воплощением классического британского стиля, часто выбирает для торжественных и официальных выходов герцогиня Кембриджская Кэтрин. Марка представлена во флагманских магазинах в Лондоне, Париже и Нью-Йорке и более чем в 130 бутиках по всему миру.

Фотографии предоставлены компанией.