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Британская марка Next опубликовала подборку Back to school из актуальной коллекции

10.08.2017  19:04

При создании детской школьной одежды дизайнеры Next использовали натуральные ткани, удобный крой и классическую цветовую палитру, сообщает компания.

Компания Next начала свою деятельность в 1982 году. На сегодняшний день Next осуществляет доставку своей продукции в 72 страны по всему миру. В России интернет-магазин бренда работает с 2011 года.

Фотографии предоставлены компанией.

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