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Британская марка Next опубликовала подборку летних платьев из актуальной коллекции
28.07.2017 18:19
Для создания летнего образа «с английским шиком» дизайнеры Next предлагают летящие платья, дополненные аксессуарами.
Компания Next начала свою деятельность в 1982 году. На сегодняшний день Next осуществляет доставку своей продукции в 72 страны по всему миру. В России интернет-магазин бренда работает с 2011 года.
Фотографии предоставлены компанией.
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