Для создания летнего образа «с английским шиком» дизайнеры Next предлагают летящие платья, дополненные аксессуарами.

Компания Next начала свою деятельность в 1982 году. На сегодняшний день Next осуществляет доставку своей продукции в 72 страны по всему миру. В России интернет-магазин бренда работает с 2011 года.

Фотографии предоставлены компанией.



