При создании новой весенне-летней коллекции дизайнеры L.K. Bennett вдохновлялись стилистикой 50-х и 80-х годов, сообщается в пресс-релизе компании.

Отличительные черты коллекции — цветочные принты: крупные яркие, имитирующие ручную роспись, и маленькие монохромные; вышивка и элементы декора: перфорация в форме лепестков и аппликация из бисера и пайеток; обилие графических элементов: полосок, крупного гороха и строгой гусиной лапки. Традиционные для бренда модели из благородного твида олицетворяют британский стиль.

Круизная тема поддерживается легкими летними платьями, шортами и жакетами из льняной ткани в полоску, крупной металлической фурнитурой — золотыми пуговицами, как на капитанских мундирах.

Основные ткани коллекции весенне-летнего сезона — шифон, смесовая ткань из шелка и шерсти, креп-жоржет, хлопок.

В обувной линейке коллекции дизайнеры L.K. Bennett экспериментируют с формами, материалами и сочетаниями цветов: появляются модели с неровным волнообразным силуэтом, туфли из замши с блестящими вставками и обувь с узором в виде мягких линий из металлизированной кожи. Классические модели одежды коллекции гармонично сочетаются с декором в виде кожаных цветов и лепестков на обуви, сумках и ремнях.

Обувь для вечерних выходов представлена в виде элегантных замшевых туфель классических цветов с крупными жемчужинами, босоножек с переплетающимися бантами и ремешками, а также балеток на прозрачном пластиковом каблуке.

Богатое наследие 70-х годов снова вдохновляет дизайнеров — в летней коллекции появляется большое количество сандалий на пробковой танкетке и каблуке, а для выходного дня подойдут эспадрильи.

Классические модели дополнены каблуками с яркими элементами, а ботинки с металлизированными мысками можно сочетать как с вечерними платьями, так и с подвернутыми джинсам и рубашками.

Компания L.K. Bennett была основана в Лондоне в 1990 году и сначала специализировалась на производстве обуви. Восемь лет спустя была выпущена первая линия одежды и марка зарекомендовала себя в качестве одного из ведущих домов моды Великобритании. Бренд представлен во флагманских магазинах в Лондоне, Париже и Нью-Йорке и более чем в 130 бутиках по всему миру.

Фотографии предоставлены компанией.