Новости
НачалоНовостиБТК Групп представила новый бренд одежды для активного отдыха под брендом Urban Tiger
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Международная выставка моды Central Asia Fashion Spring 2017 пройдет в Алма-Ате с 12 по 14 марта Рейтинг@Mail.ru

БТК Групп представила новый бренд одежды для активного отдыха под брендом Urban Tiger

07.03.2017  07:18

БТК Групп в Сочи представила участникам Российского инвестиционного форума новый бренд одежды для активного отдыха Urban Tiger.

Как говорится в сообщении компании, продукция разработана специалистами БТК, произведена в России из отечественных высокотехнологичных тканей и соответствует мировым стандартам одежды для активного отдыха. Ткани для Urban Tiger выпускаются на высокотехнологичном производственном комплексе в г. Шахты Ростовской области.

Ключевые преимущества материалов и тканей в коллекции Urban Tiger - их высокая прочность, износостойкость и устойчивость к трению. Горнолыжные костюмы обладают небольшим весом, быстро сохнут, держат форму и не выцветают. Специальные компоненты в составе костюмов придают им упругость и эластичность, обеспечивая дополнительный комфорт и свободу движения. Инновационные российские материалы в сочетании с различными видами отделок обеспечивают защиту от ветра, воды и загрязнений.

Вертикальная интеграция группы компаний БТК позволяет осуществлять и контролировать все этапы производственной цепочки изделий Urban Tiger – от разработки материалов и моделей до производства и доставки готовых изделий. В дальнейшем ассортимент продукции Urban Tiger будет расширен и станет включать повседневную одежду для взрослых и детей.

Группа компаний БТК — российский холдинг легкой промышленности России, специализируется на производстве высокотехнологичного текстиля, разработке дизайна и производстве одежды и обуви, включая форменное обмундирование, профессиональную и специальную одежду для бизнеса, повседневную одежду и одежду для активного отдыха.

«БТК» обладает современной производственной базой, которая включает 13 предприятий в Российской Федерации, Белоруссии и Республике Южная Осетия.

Численность сотрудников холдинга превышает 7300 человек. Мощности компании могут обеспечить выпуск до 5 млн швейных изделий, 17 млн единиц трикотажа и до 1 млн пар обуви в год. Текстильный кластер «БТК» позволяет выпускать 25 млн метров синтетических и смесовых тканей, а также трикотажного полотна.

Просмотров: 15
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1256 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте