07.03.2017 07:18

БТК Групп в Сочи представила участникам Российского инвестиционного форума новый бренд одежды для активного отдыха Urban Tiger.

Как говорится в сообщении компании, продукция разработана специалистами БТК, произведена в России из отечественных высокотехнологичных тканей и соответствует мировым стандартам одежды для активного отдыха. Ткани для Urban Tiger выпускаются на высокотехнологичном производственном комплексе в г. Шахты Ростовской области.

Ключевые преимущества материалов и тканей в коллекции Urban Tiger - их высокая прочность, износостойкость и устойчивость к трению. Горнолыжные костюмы обладают небольшим весом, быстро сохнут, держат форму и не выцветают. Специальные компоненты в составе костюмов придают им упругость и эластичность, обеспечивая дополнительный комфорт и свободу движения. Инновационные российские материалы в сочетании с различными видами отделок обеспечивают защиту от ветра, воды и загрязнений.

Вертикальная интеграция группы компаний БТК позволяет осуществлять и контролировать все этапы производственной цепочки изделий Urban Tiger – от разработки материалов и моделей до производства и доставки готовых изделий. В дальнейшем ассортимент продукции Urban Tiger будет расширен и станет включать повседневную одежду для взрослых и детей.

Группа компаний БТК — российский холдинг легкой промышленности России, специализируется на производстве высокотехнологичного текстиля, разработке дизайна и производстве одежды и обуви, включая форменное обмундирование, профессиональную и специальную одежду для бизнеса, повседневную одежду и одежду для активного отдыха.

«БТК» обладает современной производственной базой, которая включает 13 предприятий в Российской Федерации, Белоруссии и Республике Южная Осетия.

Численность сотрудников холдинга превышает 7300 человек. Мощности компании могут обеспечить выпуск до 5 млн швейных изделий, 17 млн единиц трикотажа и до 1 млн пар обуви в год. Текстильный кластер «БТК» позволяет выпускать 25 млн метров синтетических и смесовых тканей, а также трикотажного полотна.