20.04.2017 07:01

Группа компаний БТК приняла участие в международной выставке по промышленной безопасности и охране труда SAPE-2017 в Сочи в рамках «Всероссийской недели охраны труда». В рамках мероприятия группа представила новые разработки защитной и специальной одежды, а также собственные коллекции тканей российского производства.

Как говорится в сообщении группы, сейчас она способна обеспечить комплексные решения для компаний большинства отраслей промышленности: от разработки и производства тканей и трикотажных изделий до разработки, выпуска и поставок профессиональной одежды.

На стенде БТК в Сочи была представлена одежда для нефтяной и горнодобывающей отраслей, сигнальная спецодежда с использованием технологии активного света для условий пониженной видимости, спецодежда для работы в условиях низких температур, форменная одежда и другие образцы. Вся форма разработана Группой компаний БТК и изготовлена в России.

Безопасность и комфорт в экстремальных условиях

Жесткие условия работы требуют от защитной одежды высоких стандартов безопасности, многофункциональных свойств и поддержания комфортного состояния сотрудников. Специально к выставке БТК разработала летний костюм для защиты от сырой нефти и нефтепродуктов. Костюм выполнен из инновационных материалов, произведенных на «БТК текстиль», с перманентными огнестойкими и антистатическими свойствами. На ткань нанесены масло-, нефте- и водо- отталкивающие отделки. Костюм обладает высокой воздухопроницаемостью, имеет легкий вес. Особый многокомпонентный состав, придающий эластичность ткани, также обеспечивает высокий комфорт сотрудникам нефтяных компаний.

Инновационный стиль защиты

Свобода движения, комфорт и высокая прочность являются важными элементами профессиональной одежды. На выставке SAPE БТК представила костюм от пониженных температур «Беринг», предназначенный для работы в экстремально холодных условиях. Современный легкий и функциональный костюм для работы в тяжелых климатических условиях обладает влаго- и ветрозащитными свойствами. Материал верха произведен на «БТК текстиль», с нанесением полиуретановой паропроницаемой мембраны.

Летний комплект для инкассаторов изготовлен из материала производства «БТК текстиль» с водоотталкивающей обработкой с применением технологий «Черный лед», обеспечивающей защиту от нагрева под лучами солнца и ультрафиолетового излучения. Костюм имеет эргономичный крой и высокие прочностные характеристики.

Технологии активного света

Сигнальная спецодежда с применением технологии активного света предназначена для эксплуатации в условиях пониженной видимости: в плохих погодных условиях, при отсутствии источников света и т. д. Кроме текстильных световозвращающих элементов изделия оснащены электролюминесцентным гибким источником света, который включаются с помощью небольшого инвертора. Продукты огнестойкие, эксплуатируются при высоких и низких температурах.

Влагостойкий сигнальный плащ с люминисцентными кантами имеет проклеенные герметичные швы, влагостойкую фурнитуру, термопереносные световозвращающие элементы не позволяющие проникать влаге внутрь, регулируемый активный свет. Материал плаща изготовлен на «БТК текстиль» с нанесением полиуретановой паропроницаемой мембраны.

Коллекции тканей

На выставке SAPE холдинг показал высокотехнологичные ткани производства «БТК текстиль» и Барнаульского меланжевого комбината с различными видами отделок, которые могут быть использованы для производства профессиональной одежды в самых различных отраслях промышленности.