21.04.2017 07:09

«БТК групп» уже в десятый раз обеспечит форму участникам Парадов Победы-2017, которые пройдут 9 мая в десятках городов России, говорится в сообщении компании.

На участниках будут комплекты парадной, полевой и специальной одежды. Все предметы обмундирования изготовлены из современных материалов отечественного производства.

Офицеры, солдаты и матросы, курсанты военных училищ вновь будут одеты в военную форму, произведенную на предприятиях «БТК групп». Особое внимание уделяется производству комплектов парадной одежды Роты почетного караула. «БТК групп» произвели новые кители и брюки для офицеров и солдат РПК в традиционных цветах – морская волна (сухопутные войска), синий (воздушно-космические силы), черный (военно-морской флот).

В этом году специалисты «БТК групп» разработали и изготовили парадные кители цвета морской волны и синего цвета нового образца с оригинальной объемной вышивкой золотыми нитями для офицеров сухопутных войск и воздушно-космических сил.

Дизайнеры и конструкторы «БТК групп» также воплотили в жизнь пожелания военных музыкантов – для ансамбля песни и пляски им. Александрова были разработаны и изготовлены 380 комплектов концертной формы одежды.