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Burberry запускает новую услугу персонализации
18.10.2017 00:24
Услуга нанесения монограммы предоставляется во флагманском бутике Burberry на Петровке при покупке шарфа или пончо, сообщает компания.
Процесс нанесения монограммы занимает 2-3 дня (не считая дня покупки).
Burberry – один из старейших британских брендов, специализирующийся на производстве мужской, женской, детской одежды, обуви и аксессуаров. Модный дом выпускает также нижнее белье, косметику и парфюмерию. Основан в 1856 году Томасом Берберри в Бейзингстоке. Бренд представлен в 50 странах мира более чем в 5 000 монобрендовых бутиках.
Фотография предоставлена компанией.
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