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Burberry запускает новую услугу персонализации

18.10.2017  00:24

Услуга нанесения монограммы предоставляется во флагманском бутике Burberry на Петровке при покупке шарфа или пончо, сообщает компания.

Процесс нанесения монограммы занимает 2-3 дня (не считая дня покупки).

Burberry – один из старейших британских брендов, специализирующийся на производстве мужской, женской, детской одежды, обуви и аксессуаров. Модный дом выпускает также нижнее белье, косметику и парфюмерию. Основан в 1856 году Томасом Берберри в Бейзингстоке. Бренд представлен в 50 странах мира более чем в 5 000 монобрендовых бутиках.

Фотография предоставлена компанией.

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