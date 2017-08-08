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Burberry запускает услугу персонализации в бутике на Петровке
10.08.2017 19:24
Теперь бутик Burberry на Петровке, 16 предлагает своим клиентам нанесение монограммы на приобретенные вещи и аксессуары, сообщает компания.
Нанесение монограммы производится на следующие типы вещей и аксессуаров:
По политике компании срок изготовления изделий с персонализацией занимает 2 дня, но в низкий сезон подарков, на Петровке готовые изделия отдают покупателям в течение часа.
Фотография предоставлена компанией.
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