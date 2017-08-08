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Burberry запускает услугу персонализации в бутике на Петровке

10.08.2017  19:24

Теперь бутик Burberry на Петровке, 16 предлагает своим клиентам нанесение монограммы на приобретенные вещи и аксессуары, сообщает компания.

Нанесение монограммы производится на следующие типы вещей и аксессуаров:

  • Женская коллекция - шарфы, пончо, накидки, бумажники, рюкзаки, сумки-кошельки, футляры для карт, брелоки для ключей, багажные бирки. Доступная палитра цветов: зеленый, красный, синий, серебряный и золотой. В наличии в бутике Burberry на Петровке, 16, есть все опции, за исключением изделий в красном цвете.
  • Мужская коллекция - шарфы, рюкзаки, футляры для карт, кошельки, брелоки для ключей, багажные бирки. В наличии в бутике Burberry на Петровке, 16, есть практически все опции, за исключением изделий желтых и салатовых цветов.

По политике компании срок изготовления изделий с персонализацией занимает 2 дня, но в низкий сезон подарков, на Петровке готовые изделия отдают покупателям в течение часа.

Фотография предоставлена компанией.

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