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Burda запустила спецпроект «Я шью», приуроченный к юбилею журнала в России
09.08.2017 09:34
В Burda решили провести собственное исследование, чтобы выяснить, популярно ли шитье сегодня, сообщает редакция издания.
Проект рассказывает о том, как начинался швейный бум 80-х, как журнал Burda повлиял на русских дизайнеров, где в Москве учат шить, как профи, что думает немецкая редакция о будущем журнала и модной индустрии, из каких тканей мы будем шить через десять лет и что будет, если узнать реальную цену моды.
Проект доступен по ссылке http://30.burdastyle.ru .
Фотография предоставлена редакцией Burda.
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